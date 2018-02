Empresa de software vai instalar-se em Vila Real e contratar 100 engenheiros até 2019

A Critical Software, empresa de programação, vai abrir em abril um centro de desenvolvimento em Vila Real, e contratar 100 engenheiros em dois anos. Sabe-se que a empresa, sediada em Coimbra e que atua nos sectores da aeronáutica, da defesa e dos transportes, vai instalar um polo, numa parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Câmara Municipal.

O centro de desenvolvimento entrará em funcionamento com um grupo de 15 engenheiros que ficarão, numa primeira fase, instalados no Regia Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia. O objetivo é mudar, depois, para uma instalação definitiva no centro histórico da cidade.

A empresa prevê contratar mais de uma centena de engenheiros nos próximos dois anos, principalmente informáticos e eletrotécnicos, mas também ligados à área aeroespacial ou física.

Esta iniciativa está inserida na estratégia de expansão da tecnológica para o interior do país, que inclui também as cidades de Viseu, Tomar e Évora. Os novos escritórios, onde a CRITICAL Software quer fixar talentos juniores e seniores, deverão estar a operar já em abril. Numa fase inicial a empresa ficará instalada no Regia Douro Park, detido em 98% pelo Município, após o que se deverá deslocar para o centro da cidade de Vila Real.

Rui Santos, Presidente do Município de Vila Real, salientou que “esta é uma grande notícia para o nosso concelho, fruto de uma política ativa de atração de investimento e criação de emprego. Neste caso, de emprego altamente qualificado, que coloca Vila Real numa rede importante de criação tecnológica. São momentos como este que nos fazem acreditar, cada vez mais, que estamos a trabalhar no sentido certo. O Regia Douro Park tem sido instrumental para atingirmos estes objetivos e brevemente haverá mais boas notícias, estando presentemente em negociações com empresas referência na área do vinho e do tratamento de águas residuais industriais!”

A CRITICAL Software demonstra assim estar empenhada em contrariar a tendência do êxodo das populações – designadamente dos mais jovens e das empresas – para as grandes cidades do litoral. O recrutamento dos novos talentos já está a decorrer. Os interessados poderão candidatar-se através do website da CRITICAL Software, que procura para já 15 engenheiros de software para os escritórios de Vila Real, mas este número deverá aumentar até ao final do ano.

Gonçalo Quadros, CEO da CRITICAL Software, afirma a este propósito que “com a abertura destes quatro novos escritórios estamos a dizer às pessoas que vivem no interior do país que não precisam de abandonar os lugares onde têm as suas famílias, (…) num país que tende cada vez mais a inclinar-se para o litoral, deixando despovoado um território cujas características e potencialidades são essenciais para o crescimento saudável e sustentado da economia nacional”.

Refira-se que a abertura dos novos centros de engenharia está a ser levada a cabo em articulação com as entidades locais, autarquias e instituições de ensino superior, essenciais para o sucesso da iniciativa.

