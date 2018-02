Empreendedorismo e Inovação em debate na UTAD no próximo dia 21 fevereiro

Com o intuito de ser um catalisador no incentivo, desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo feminino, rede social de referência na comunidade de mulheres empreendedoras de língua portuguesa – WomenWinWin – apresentará no próximo dia 21 de fevereiro, no Auditório da Biblioteca Central da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), uma sessão de partilha de conhecimento e boas práticas para “Mulheres empreendedoras no sector agroalimentar”.

Neste encontro, a realizar entre as 10h30 e 14h00, estarão presentes várias convidadas para partilhar experiências numa mesa redonda dedicada ao tema central do Workshop e dar ainda o seu depoimento sobre a “A importância do Mentoring e do Networking no Empreendedorismo”, a destacar: Carla Marques (professora investigadora na área de empreendedorismo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro); Graça Saraiva (criadora da empresa Ervas Finas); Leonor Santos (criadora da empresa Vinideas – Desenvolvimento Enológico); Mónica Figueiredo (enóloga e produtora de vinhos – marcas Donzel e Vinhas da Ciderma); e Joana Lopes (criadora dos produtos picantes Malcriado).

De salientar ainda que esta sessão da WomenWinWin (que pretende ainda servir de fonte de inspiração para a constituição e lançamento de novos projetos empresariais liderados por mulheres) acontece no âmbito do Projeto Lab2Business – Transferência Tecnologia e Valorização Económica para o Sector Agroalimentar, que com este evento procura promover a inovação na cadeia produtiva e reforçar a transferência de conhecimento e tecnologia para o sector, com enfoque no empreendedorismo feminino.

