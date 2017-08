EMAR VR apela à poupança da água

“Água. Poupe agora…para não Faltar depois!” é o mote da campanha de sensibilização que a EMAR de Vila Real está a promover junto da população.

O longo período sem precipitação que tem afectado o nosso território no ano corrente, consequência talvez de uma qualquer alteração climática, que indica poder estar a ocorrer as imprudências de alguns comportamentos humanos sobre a utilização da água, estão a pôr em causa, de forma acelerada, as reservas de água em alguns territórios do concelho de Vila Real. Nestes últimos meses é notória a descida drástica dos níveis freáticos de água nos solos, nas barragens e nas origens locais de abastecimento público, associado a um aumento dos consumos muito acima dos valores normais e aceitáveis em vários sistemas de abastecimento, a que acresce o aumento populacional dos nossos territórios rurais com a chegada das nossas populações emigrantes, o que poderá comprometer o consumo essencial em alguns lugares, nomeadamente nas freguesias de maior escassez, tais como:

• Campeã;

• Torgueda;

• Mondrões;

• União das freguesias de Pena, Quintã e Vila Cova;

• União das freguesias de Adoufe e Vilarinho da Samardã;

• União das freguesias de Borbela e Lamas de Olo.

Com o objetivo de alertar os utilizadores do sistema público de abastecimento para os riscos da atual situação de seca, a EMARVR intensifica o apelo ao uso eficiente da água, apresentando alguns “conselhos” para situações do dia-a-dia, nas quais se deve fazer um uso mais responsável deste recurso escasso, evitando o seu desperdício.

Esta campanha será difundida por carta através de um flyer, que será distribuído com a próxima fatura mensal, no qual se apresentarão vários conselhos sobre como poupar água em situações comuns, tais como tomar duche, escovar os dentes, cozinhar, lavar loiça, roupa, regar o jardim, cuidar da piscina, controlar regularmente o contador, verificar a existência de fugas, fechar bem as torneiras, entre outras.

Será também dinamizada pelos suportes de imprensa da C.M. de Vila Real (site e Facebook) e pelo website oficial da EMARVR.

A EMARVR, no sentido de procurar minimizar os possíveis inconvenientes de uma qualquer rotura no abastecimento de água às populações, está também a implementar um Plano de Contingência, assegurando o abastecimento de água aos lugares de maior risco, através do transporte de água em autotanques para reforço dos reservatórios locais.

Contudo, só com a colaboração de todos, se poderá enfrentar este período extraordinário e excessivamente prolongado de ausência de precipitação, garantindo que a água seja suficiente para toda a população do Concelho. Nesse sentido, reforça-se o apelo a todas as instituições, atividades industriais, ao comércio e aos consumidores domésticos, que adotem medidas de contenção dos consumos e de maior aproveitamento da água, através de comportamentos responsáveis no dia-a-dia.

A imprevisibilidade da seca e das suas consequências justificam uma atenção permanente de todos os cidadãos.

Contamos com a colaboração de todos!

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário