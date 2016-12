A XIX Feira Gastronómica do Porco prepara-se para encher o pavilhão multiusos de Boticas de 13 a 15 de janeiro. Duas semanas depois, realiza-se a XXVI Feira do Fumeiro de Montalegre, que vai animar a capital do Barroso de 26 a 29 janeiro.

Deixe o seu Comentário

Comentário