Edgar Florindo preparado para brilhar em casa

O Campeonato Nacional de Velocidade Turismos/TCR e o Troféu TCR Ibérico, cumprem no próximo fim-de-semana mais um capítulo desta época, com o Circuito Internacional de Vila Real a receber a terceira jornada de 2017 destas duas competições, com a habitual presença de muito público neste circuito citadino, a criar um ambiente único e entusiasta.

Ao volante do SEAT Leon TCR número 13, vai estar o piloto vila-realense Edgar Florindo, bastante motivado para brilhar no circuito da sua cidade. Depois de um início de campeonato difícil, o piloto chega a Vila Real com um espírito renovado e com vontade de concretizar objectivos, contando para isso com o carro estreado na primeira prova do campeonato, mais rodado e agora melhor adaptado ao seu gosto.

“Esta prova tem tudo para correr melhor que as duas anteriores. Penso que Vila Real pode ser o ponto de viragem ao nível de resultados e também das afinações e por isso conto em ter um bom carro para esta jornada, disputada na minha terra e perante o meu público, num circuito onde gosto muito de conduzir. Ao contrário dos outros circuitos, penso que aqui as diferenças ao nível do “set up” não se fazem notar assim tanto e isso pode também jogar a nosso favor, assim como o importante apoio dos vila-realenses, sempre vibrantes com os pilotos da casa. Estou bastante motivado para dar o meu melhor e sobretudo espero que desta vez seja possível ter armas para lutar pelos lugares cimeiros. Temos, no entanto, de ter algum cuidado para não estragar tudo, já que qualquer deslize ou falta de atenção pode deitar tudo a perder, numa pista que não permite erros. Com duas provas disputadas nesta categoria, o meu ritmo é agora melhor e por isso temos tudo para sair daqui no Domingo com os resultados que ansiamos.” Disse Edgar Florindo.

