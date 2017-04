‘DOURO TGV’ promove “aceleração” no turismo, gastronomia e vinho

O ’DOURO TGV’ chega a Vila Real, não em forma de comboio, mas de um evento que promete promover o melhor da região, ou seja, precisamente o ‘Turismo’, a ‘Gastronomia’ e o ‘Vinho’, daí as siglas TGV. Promovido e tendo como palco o Regia-Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia, acontece de 10 a 12 de Maio.

Turismo, gastronomia e vinho são precisamente os temas que dão origem ao evento que se destina aos agentes e às gentes da região; aos diversos alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), futuros embaixadores da região; e todos os players cujas atividades versem turismo, gastronomia e vinho.

No primeiro dia, 10 de Maio, e sob a designação ‘Douro Gourmet’, o programa divide-se em quatro abordagens temáticas: Douro Internacional, Douro Integral, Douro Glocal e Douro Mundial. A apresentar casos de sucesso e a debater novas oportunidades para o Douro estarão chefes de renome, gastrónomos e especialistas em produtos como porco bísaro, a maçã, a castanha, o azeite, ervas e flores comestíveis. Não faltarão momentos de degustação, de produtos endógenos, mas também de sabores mais exóticos e inusitados.

O tema ‘Turismo’ embarca no ‘DOURO TGV’ na tarde de dia 11. Sob o mote ‘Douro 3.0.’ vai ser explorada a vertente tecnológica ligada ao turismo. Neste dia serão apresentados alguns projetos de investimento turístico que estão previstos para o Douro.

Segue-se o programa dedicado ao vinho. A manhã do dia 12 vai ser de trabalho em duas frentes. Pelas 09h30 começa uma ‘Viagem Enológica’ por diferentes regiões vitivinícolas. Ao mesmo tempo, acontece a primeira edição do ‘Concurso de Vinhos Douro TGV by Regia-Douro Park’, no qual serão eleitos por um eclético painel de jurados os melhores brancos e tintos, de entre os vinhos presentes na ‘Mostra de Vinhos e Sabores DOURO TGV’, que tem lugar nesse mesmo dia, pelas 16h30 – aberta ao público e de entrada gratuita. A tarde começa com um painel sob o mote ‘O Vinho e o Digital’.

