Douro disponível em realidade virtual durante 190 dias

Uma imagem por dia, do Douro, em realidade virtual, ao longo de 190 dias. A Associação de Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR), com sede em Vila Real, vai disponibilizar uma imagem por dia do Douro, em 360º, já a partir de 1 de Janeiro de 2017.

Esta aposta tecnológica está inserida no projecto de promoção internacional da região duriense “O Douro à volta do Mundo – Magellan World”, que junta, pela primeira vez, o património do Douro com o legado histórico deixado pelo navegador Fernão de Magalhães. No total, serão disponibilizadas gratuitamente e online – no facebook da AETUR e no site www.magellanworld.pt – 230 imagens a 360º em Realidade Virtual. Os 19 municípios do Vale do Douro serão representados através de imagens recolhidas ao longo de mais de um ano.

Para Samuel Tapada, responsável pelo projeto de levantamento do Douro em realidade virtual, “esta é a primeira região do mundo a ter um levantamento exaustivo das suas paisagens, quintas, monumentos e centros históricos”. O levantamento está, aliás, a superar os objetivos iniciais do projeto. “O inventário duplicará o levantamento previsto de 115 imagens para pelo menos 230. Foi produzido – e vai continuar a ser – conteúdo em imagens 360º/Realidade Virtual e vídeo 360º/Realidade Virtual”, conta Samuel Tapada.

O levantamento que será disponibilizado na internet ao longo de 2017 tem como objetivo “dar a conhecer o Douro dentro e fora de Portugal, mostrando imagens que convidem à vinda de mais pessoas à região duriense, permitindo a viagem através de um computador ou smartphone”. As imagens recolhidas são diversas, contudo será possível, muito em breve, aceder virtualmente e num panorama de 360º, por exemplo, ao Santuário dos Remédios, em Lamego, visitar o miradouro de São Leonardo de Galafura, o centro histórico de Vila Real, o Museu do Douro ou até mesmo “fazer” um passeio de barco pelo rio Douro.

Em breve, será também possível fazer a visita aos locais recorrendo ao computador e Smartphone bem como a óculos de realidade virtual sincronizados com plataformas online, como o YouTube ou o Google. Todos os conteúdos apresentados neste formato são disponibilizados gratuitamente pela AETUR a pessoas ou entidades que pretendam usar os conteúdos em Realidade Virtual/360, nas suas plataformas como promoção do Território. Para isso podem usar os conteúdos disponibilizados via facebook ou fazer download dos mesmos na página do projeto Magellan World.

Para já, e dia 1 de Janeiro de 2017, será lançada a primeira imagem na página do facebook da AETUR (https://www.facebook.com/aetur.aetur/). Sendo apresentada todos os dias uma nova imagem em realidade virtual. Serão 190 dias para conhecer melhor o Douro.

Deixe o seu Comentário

Comentário