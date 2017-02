Domingos Carvas já assumiu presidência da Câmara de Sabrosa

O Município de Sabrosa tem oficialmente, desde 31 de Janeiro, um novo Presidente de Câmara. Domingos Carvas é o novo líder do executivo municipal cuja tomada de posse decorreu na passada terça-feira, na Biblioteca Municipal.

Com uma vasta experiência como autarca, primeiro como Presidente de Junta, cargo que ocupou durante oito anos, e nas funções de vice-presidente do município de Sabrosa, durante 11 anos, o novo responsável da Câmara Municipal de Sabrosa aponta como diretrizes principais elevar a empregabilidade no concelho, apostar nos recursos naturais do território, criar atratividade com incentivos para a instalação de empresas na zona industrial de Sabrosa, estimular e ajudar o associativismo e produzir eventos para a promoção dos produtos endógenos, nomeadamente no agroturismo e feiras temáticas.

“Colocar Sabrosa, as suas pessoas e o território em primeiro lugar, será sempre a minha matriz neste tempo como Presidente da Câmara Municipal e temos vários desafios pela frente. Há um novo paradigma neste executivo. Depois de todo o processo de afirmação de Sabrosa no contexto de Fernão de Magalhães, encetado pelo anterior presidente, agora a nossa ‘viagem de circum-navegação’ passa pelo nosso território, pelas pessoas, pela sua qualidade de vida e progresso equitativo”, afirmou.

O novo executivo municipal aponta baterias para a zona industrial de Sabrosa, considerado um foco empreendedor e de empregabilidade crucial para o desenvolvimento do concelho, a construção de um pavilhão multiusos, proximidade profícua com as associações do concelho e parcerias regionais nas áreas tecnológicas, ciência e cultura.

A nova equipa executiva da Câmara Municipal de Sabrosa é constituída: Presidente da Câmara Municipal – Domingos Manuel Alves Carvas; Vice-Presidente – Mário Vilela Gonçalves; Vereadora a tempo inteiro – Maria Helena Marques Pinto da Lapa; Vereador – António Augusto Marques Ferreira de Araújo; Vereador – José Diogo Antunes Rei.

