Dois detidos por injuriar e tentar apalpar agente da PSP

Dois irmãos, de 28 e 37 anos, foram detidos hoje, em Vila Real, pela Polícia de Segurança Publica (PSP), por desacatos à autoridade. Os dois indivíduos injuriaram e agrediram dois agentes policiais e um deles tentou mesmo apalpar a agente do sexo feminino.

Segundo a PSP, os factos ocorreram hoje de manhã, por volta das 6 horas. “Após solicitação por parte do responsável de uma discoteca da zona alta desta cidade, para tentar resolver uma contenda com um cliente que havia consumido um valor considerável de bebidas e se recusava a pagar, deslocou-se ao local a tripulação de um carro patrulha composta por um elemento do sexo masculino e outro feminino”, explica a PSP, em comunicado.

Por não trazer consigo nenhuma identificação, os agentes decidiram conduzir o suspeito à Esquadra Policial para as formalidades legais quando os dois irmãos surgiram “inesperadamente”. “O mais velho começou desde logo a ‘lançar piropos’ de natureza imunda para a agente feminina, tendo chegado ao descalabro de a tentar apalpar, não conseguindo concretizar os seus intentos dada a destreza da referida Agente e a pronta colaboração seu colega da patrulha”, revela a PSP.

Os agentes deram-lhe “voz de detenção” depois de ter injuriado os dois agentes com “impropérios imundos” e agredido o agente do sexo masculino num dos membros superiores. “O irmão mais novo tentou impedir a detenção e do mesmo modo com linguagem idêntica, injuriou e tentou agredir os referidos agentes policiais”, afirma o comunicado.

A PSP acrescenta que foi “a pronta intervenção e colaboração por parte do vigilante do estabelecimento em causa, que contribuiu para a detenção dos referidos indivíduos que depois de conduzidos à Esquadra Policial, recolheram aos calaboiços desta PSP”. Os indivíduos foram hoje presentes a tribunal, para aplicação das respetivas medidas de coação.

