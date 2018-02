Divulgado o programa do IV Encontro de Associações do Vale do Douro

A Associação Vale d’Ouro divulgou este fim-de-semana programa do IV Encontro de Associações do Vale do Douro que se realiza em Alijó a 24 de fevereiro de 2018. O tema “As Associações e a Sociedade” será discutido em dois painéis compostos por personalidades regionais e nacionais e por associações com diferentes áreas de atuação.

O objetivo desta edição do Encontro de Associações Vale d’Ouro é analisar o contributo que as associações prestam à sociedade. Para o efeito, a organização desenhou dois painéis de discussão. No primeiro painel será dada a voz às associações que atuam em diferentes áreas e cujo trabalho tem influenciado as comunidades em que se inserem. Com o tema “O contributo das associações para a sociedade” o primeiro painel será composto por Rufino Martins (Teatro Experimental Flaviense – Chaves), Alexandra Magalhães (Centro Social, Recreativo e Cultural de Vilar de Maçada), Miguel Alves (Associação Desportiva de Godim) e Graça Sequeira (Grupo Cultural “Os Medroenses”).

Para o segundo painel “A Visão da Sociedade sobre as Associações” a organização convidou um conjunto de personalidades nacionais e da região que analisarão o trabalho das associações e o seu impacto na sociedade. Este painel será composto por Manuela Tender (Deputada da Assembleia da República), Eduardo Graça (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social), António Bessa Carvalho (Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto) e Mafalda Mendes (Câmara Municipal de Alijó). A moderação fica a cargo do jornalista do jornal “Público”, Manuel Carvalho.

Nas sessões protocolares de abertura e encerramento estarão o Presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes e Luís Almeida, Presidente da Direção da Associação Vale d’Ouro.

A organização ainda não deu por encerrado o programa e deixa no ar a possibilidade de ainda se confirmarem mais presenças nos painéis de discussão e nas sessões protocolares. As inscrições para o evento decorrem a bom ritmo, são gratuitas mas obrigatórias (www.encontrodeassociacoes.ascvd.pt | geral@ascvd.pt | 93 439 26 17).

