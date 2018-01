Diogo Cão de novo no topo do basquetebol nacional

Playoff Campeonato Nacional S18 Masculinos

Ginásio Figueirense 66 – 72 Diogo Cão

Resultados Parciais: 15 – 22 ; 15 – 11 ; 16 – 18 ; 20 – 21

ADCE Diogo Cão – Miguel Vilela(4pts.), Ivo Pinto, Artur Freitas(2pts.), Diogo Monteiro(13pts.), Eduardo Bastos(16pts.), Guilherme Vilela(14pts.), Diogo Moreira(17pts.),Ricardo Silva(1pt.), Miguel Matos, Tiago Pereira(1pt.), Gonçalo Borges e Francisco Dias(4pts.).

Diogo Cão 78 – 60 ACER Tondela

Resultados Parciais: 25 – 17 ; 16 – 14 ; 16 – 11 ; 21 – 18

ADCE Diogo Cão – Miguel Vilela(3pts.), Artur Freitas(1pt.), Afonso Bessa(2pts.), Diogo Monteiro(10pts.), Eduardo Bastos(17pts.), Guilherme Vilela(16pts.), Diogo Moreira(7pts.),Ricardo Silva, Miguel Matos(2pts.), Tiago Pereira(18pt.), Gonçalo Borges e Francisco Dias(2pts.).

Treinadores: Francisco Carvalho e José Vilela

Decorreu no passado fim-de-semana o playoff de apuramento para o campeonato nacional do escalão de sub 18 masculinos, onde a Diogo Cão garantiu mais uma vez, a sua presença.

No primeiro dia da competição, a Diogo Cão começou a medir forças contra um dos históricos do basquetebol português, Ginásio Figueirense. O jogo começou com a equipa transmontana a entrar com tudo e a mostrar que não estava ali para brincadeiras. Rápidos contra ataques, defesa agressiva levaram a equipa da figueira a cometer inúmeros turnovers. Com a falta de acerto da linha de 3 pontos por parte dos verdes e brancos, o jogo foi se tornando mais equilibrado como demonstra o resultado ao intervalo de 30-33. No regressar do descanso, os nossos rapazes mantiveram uma excelente defesa obrigando a equipa da figueira a errar, provocando algum desconforto no jogo e recorrendo a faltas que no final do jogo foram decisivas para a vitória.

No segundo dia da competição, o adversário foi o Tondela, campeões do distrito de Viseu. Num jogo que se previa complicado, pelo cansaço do dia anterior, a equipa transmontana esteve sempre na frente ao longo de todo o encontro. Melhor acerto da linha de 3 pontos, uma excelente defesa e um excelente controlo do jogo resultou numa excelente vitória.

Mais uma vez, a equipa da DIOGO CÃO entra no campeonato nacional com todo o mérito e vai estar entre os melhores do país. Num campeonato que se avizinha complicado, a nossa equipa vai defrontar nomes como FC Porto, Ovarense, Vasco da Gama, SC Braga, Povoa, Guifões e Galitos.

