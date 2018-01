Dia do Perfil do Aluno debatido em Vila Real

O Perfil do Aluno esteve em debate, a nível nacional, no dia 15 de janeiro. Tratou-se de uma iniciativa do Ministério de Educação em colaboração com a Federação Nacional de Associações de Estudantes dos Ensinos Básico e Secundário, através da qual foi lançado o desafio às escolas para suspenderem, por um dia, a rotina diária e organizarem um momento para reflexão e trabalho em torno desta temática.

Para além da realização de uma conferência nacional, que foi transmitida a partir de Lisboa para todo o País através de videodifusão, decorreram conferências locais simultâneas em centenas de escolas e atividades paralelas com a participação de professores, alunos, encarregados de educação, autarcas, empresários.

O Município de Vila Real, em parceria com todos os estabelecimentos de ensino da rede pública, não quis ficar de fora desta reflexão, para a qual também foram convidados pais/encarregados de educação, alunos, professores, entre outros. Esta iniciativa permitiu a troca de opiniões entre os vários agentes educativos que marcaram presença no auditório da Biblioteca Municipal, que reconheceram como fundamental esta partilha de experiências e conhecimento, para garantir um ensino mais próximo das reais expectativas e necessidades dos alunos.

Com esta iniciativa, o Ministério da Educação, em colaboração com a Federação Nacional de Associações de Estudantes dos Ensinos Básico e Secundário, pretende refletir sobre a organização da escola portuguesa, o desenvolvimento curricular e as metodologias de ensino, de modo a tornar realidade um perfil de alunos de base humanista que, constituindo uma referência comum de rigor, tenha em atenção as diferenças.

