Dia aberto da UTAD: Alunos do Secundário querem conhecer a Universidade por dentro

Cerca de 1000 alunos do ensino secundário, oriundos dos distritos de Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu e Lisboa, inscreveu-se nas ações do Dia Aberto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que vai decorrer, no campus universitário a 29 de março.

Esta iniciativa cumpre já a sua 16ª edição e é organizada pela UTAD em parceria com a União das Associações de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Concelho de Vila Real.

Levando em conta que, num futuro próximo, estes jovens serão estudantes do ensino superior, irão conhecer, neste Dia Aberto, muitas e boas razões para optarem pela UTAD. A Universidade oferece meia centena de atividades para serem acompanhadas pelos visitantes conforme os seus desejos, e que vão desde exposições, filmes, visitas guiadas, experiências, wokshops e demonstrações interativas.

Poderão assim conhecer, entre muitos outros, desde os segredos do chocolate, da robótica, da enologia, plantas in vitro, cinematografia, labirintos das células, fósseis e os seus milhões de anos de história, até aos bastidores de uma TV universitária ou aos segredos do jornalismo desde o acontecimento à notícia, entre muitas outras sugestões.

Professores, investigadores e alunos da UTAD estarão ao serviço dos visitantes, acompanhando-os e desfazendo dúvidas sobre o funcionamento da Universidade e tudo o que tem para oferecer, desde a oferta educativa e saídas profissionais, a todo o ambiente académico, cultural e social, que faz desta Instituição e de Vila Real, nos dias de hoje, um espaço privilegiado para estudar, trabalhar e investir.

