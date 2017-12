DGS recomenda vacina contra gripe e hidratação contra o frio

Partilhar no Twitter

Vila Real é um dos cinco distritos que estão em alerta amarelo devido às baixas temperaturas. A Direção-Geral de Saúde (DGS) recomenda que as pessoas tomem a vacina contra gripe e que mantenham o corpo quente e hidratado, já que as temperaturas vão descer nos próximos dias.

A DGS recorda que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê tempo frio e seco para os próximos dias, esperando-se temperaturas mínimas negativas. Por isso, a entidade de saúde recomenda à população que se proteja do frio, mantendo o corpo quente, através do uso de luvas, cachecol, gorro ou chapéu, calçado e roupa quente e utilizando várias camadas de roupa.

Também é recomendada a ingestão de líquidos e sopas para manter o corpo hidratado e, no exterior, é recomendado cuidado com situações de queda. Nas casas, a recomendação é que estas se mantenham quentes, alertando a DGS para a necessidade de verificar “se os equipamentos de aquecimento estão em condições de ser usados e o estado de limpeza da chaminé da lareira”.

Nos casos de lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás, é preciso “ventilar as divisões da casa”, uma vez que “a acumulação de gases pode causar intoxicação ou morte”. Para as pessoas que tenham algum problema de saúde, a DGS recomenda a toma dos medicamentos “conforme a indicação” do médico e recomenda que não se tomem antibióticos “sem indicação médica” e que não se vá de “imediato para a Urgência Hospitalar”, devendo antes recorrer à Linha Saúde 24 (808242424), ao 112 ou ao médico assistente.

