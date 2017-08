D. Amândio Tomás – Bodas de Ouro Sacerdotais

D. Amândio Tomás celebrou 50 anos de vida sacerdotal no passado dia 15. Estiveram presentes na Eucaristia realizada na Sé pelas 18 horas, o Núncio Apostólico, vários bispos do continente – Bragança, Aveiro, Lamego, Évora, Guarda, por exemplo – dezenas de párocos da diocese, entidades civis, militares e muito povo. O Núncio Apostólico foi portador de uma mensagem de S.S. o Papa Francisco: “Dado que, como sabemos, cumpriste, obedientemente, o sagrado ministério com são e diligente zelo, desejamos aproveitar a ocasião para te felicitar pelos fecundos trabalhos”, foram algumas das palavras a ele dirigidas. Estas comemorações continuaram no Seminário onde aos convidados foi oferecido um bufet. D. Amândio Tomás recebeu algumas ofertas e cantaram-se os parabéns por estas bodas de ouro sacerdotais.

