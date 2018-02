Serviços dos CTT fecharam na Araucária

Encerrou na passada sexta-feira a estação dos CTT da Araucária, em Vila Real. O encerramento estava anunciado desde o início do ano, numa altura em que abriram, no concelho, dois postos dos correios, em quiosques particulares.

O serviço acabou por encerrar, apesar do veemente protesto de vários partidos políticos e dos autarcas de Vila Real e da administração a anunciar que apenas fecharia a estação em causa quando estivesse salvaguardada uma “alternativa”.

Na semana passada, os CTT informaram que concluíram a transferência de seis lojas em cinco concelhos do Norte. O objetivo é “manter a proximidade com as populações”. Em comunicado enviado à agência Lusa, a administração dos CTT assegura que “todos os serviços postais, a que se junta o pagamento de vales de prestações sociais e o pagamento de faturas, continuarão como até aqui a ser disponibilizados”. “Cumpre-se o objetivo de manter a proximidade com as populações no decurso do ajustamento da sua rede de retalho”, lê-se na nota.