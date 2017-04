Cruz Verde coordenou treino de salvamento em grande ângulo

No âmbito do desafio lançado pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real aos Corpos de Bombeiros, os Bombeiros Voluntários de Vila Real – Cruz Verde receberam e coordenaram no passado dia 8 de abril, o segundo treino conjunto de Técnicas de Salvamento em Grande Ângulo no Distrito de Vila Real.

Contou com a participação dos Bombeiros Voluntários de Vila Real – Cruz Verde, Cruz Branca, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, e com as equipas convidadas do Peso da Régua e da Equipa de Busca e Resgate em Montanha da 5ª Companhia do Grupo de Intervenção, de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.

O objetivo principal era a partilha de conhecimentos, técnicas e métodos de atuação dos diferentes Agentes de Proteção Civil face aos diversos cenários apresentados. O treino foi realizado nas escarpas do Rio Corgo, na freguesia de Vila Real, local de difícil acesso, apresentando características privilegiadas para a realização de atividades ligadas ao desporto e lazer, tais como a prática de escalada, caminhadas, entre outros.

O exercício contou com a participação de cerca de quarenta operacionais dos Corpos de Bombeiros e da Equipa dos GIPS da GNR e com a presença do 2º CODIS de Vila Real Manuel Machado da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Deixe o seu Comentário

Comentário