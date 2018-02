Crianças plantam horta de aromáticas na Misericórdia de Lamego

Uma horta, mesmo pequenina, requer uma dedicação e atenção diárias. É um incentivo para consumir mais vegetais e ajuda a ensinar lições de responsabilidade aos mais novos. Nos últimos dias, os meninos do jardim de infância da Misericórdia de Lamego aprenderam a plantar ervas aromáticas de uso comum, como por exemplo a salsa, a hortelã e o tomilho, em vasos para, dentro de algum tempo, serem transferidas para um canteiro da instituição.

Complementada com uma breve explicação, a realização desta iniciativa quer despertar a consciência dos mais pequenos para a existência de alternativas que dão sabor à comida, em substituição do sal ou de molhos processados. Em breve, as ervas aromáticas agora plantadas vão dar um sabor diferente às refeições que diariamente são servidas a estas crianças.

Recorde-se que o projeto pedagógico da creche e do jardim de infância da Misericórdia de Lamego tem em conta as reais necessidades de cada criança, respeitando o seu ritmo de crescimento e a sua individualidade. Cada valência é composta por duas salas para bebés e meninos em idade pré-escolar, com planos curriculares orientados por educadoras qualificadas às respetivas faixas etárias.

