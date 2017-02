Costa acredita na capacidade do interior para atrair investimentos

O primeiro-ministro, António Costa, esteve no distrito de Vila Real, onde defendeu que o interior tem capacidades para “atrair empresas que fixem empregos de qualidade e desenvolvam produções para todo o mundo”. “Estamos numa das grandes cidades do interior do país, mas parece que estamos no litoral”, disse o governante, que deu como exemplo a empresa de componentes de automóveis Kathrein, sediada em Vila Real, que emprega 430 pessoas e (…)

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, afirmou que o fomento da criação de emprego é “uma das grandes preocupações de qualquer autarquia dos dias de hoje”. “Hoje, uma autarquia moderna e com o olhar posto no futuro tem que pensar em visão estratégica, em competitividade, em atração de investimento e na promoção, precisamente, da criação de empregos. Esta é a fórmula mágica para fixar e atrair populações: a existência de um mercado laboral dinâmico e com oferta”, frisou. Rui Santos aproveitou a visita do primeiro-ministro para pedir “a agilização da candidatura” da nova zona de acolhimento empresarial em Vila Real, que (…)

Leia o artigo completo na edição desta semana do Notícias de Vila Real, à venda aqui ou assine a edição impressa ou online aqui.

Deixe o seu Comentário

Comentário