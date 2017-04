Construção do novo edifício do comando da PSP com luz verde

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Vila Real assinou, na semana passada, um protocolo com vista à construção do novo edifício do comando distrital, que será construído no terreno onde funcionaram, recentemente, as instalações provisórias do Tribunal de Vila Real, junto ao Centro Escolar das Árvores.

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, presidiu à assinatura deste protocolo no antigo Governo Civil, edifício que passará depois a ser gerido pela autarquia vila-realense, abrindo assim caminho à instalação ali de serviços como os da Delegação da Cultura do Norte. O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, lamentou (…)

O segundo protocolo de cedência de gestão do edifício do antigo Governo Civil à autarquia implica um “investimento reduzido” no sentido de “isolar o local onde hoje a Polícia tem alguns serviços e tudo o resto ficará, numa lógica de condomínio, gerido pela câmara municipal”. Rui Santos destacou que o objetivo é “entregar novamente este edifício simbólico e emblemático” à população.

Homenagem ao Polícia Sinaleiro

A propósito do 134º aniversário do comando distrital, a PSP de Vila Real homenageou os profissionais que se dedicaram a orientar o trânsito da cidade. Durante algumas horas, o homem de capacete e luvas brancas regressou ao cruzamento que ganhou o nome de “sinaleiro” e fez a gestão do tráfego rodoviário. “Penso que as pessoas gostaram de ver, apesar de muitos até questionarem o que estava ali a fazer. Mas todos acabam por cumprir e sorrir”, disse o agente Hélder Pereira, que vestiu a farda de sinaleiro.

Enquanto os automobilistas sorriam à passagem por esta figura ímpar da história vila-realense, muitos peões também ficaram a admirar a “habilidade” do polícia sinaleiro. Rosa Esteves, 66 anos, ainda se lembra bem se ver o sinaleiro naquele cruzamento. “Impunha respeito e todos seguiam as indicações. Naquele tempo, o trânsito fluía melhor”, lembra. Joaquim Matos, 34 anos, já não se recorda de ver o sinaleiro em Vila Real, mas (…)

