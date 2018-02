Conselho Municipal de Segurança de Mesão Frio reuniu

O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu a primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança de Mesão Frio, ontem, dia 14 de fevereiro, pelas 14h30. A reunião teve como pontos da ordem de trabalhos, a designação do Secretário Marco Ferro e a discussão e emissão do parecer do regulamento provisório. Este foi aprovado por unanimidade e irá à Assembleia Municipal do próximo dia 26 de fevereiro, para a discussão e a aprovação do regulamento definitivo.

Presidido pelo presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, o Conselho Muncipal de Segurança pretende contribuir para aprofundar a segurança na área do município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem. São objetivos do Conselho, apresentar soluções para problemas relacionados com a marginalidade, a criminalidade, a segurança dos cidadãos, a inserção social, o crime de violência doméstica e a sinistralidade rodoviária.

O Conselho Municipal de Segurança de Mesão Frio reunirá ordinariamente uma vez por trimestre, mediante convocação do presidente da Câmara Municipal. Através de pareceres e solicitações, remetendo a todas as entidades que julgue oportunos, o Conselho procederá também, à avaliação de dados estatísticos e, considerando os diversos instrumentos nacionais de prevenção e combate, apresentará propostas de ação.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário