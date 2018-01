Concertos de Ano Novo em Ribeira de Pena

CONCERTO DE ANO NOVO EM ALVADIA

Sob o mote “Vamos Cantar 2018 – As mais belas canções em Concerto de Ano Novo da nossa aldeia”, realizou-se, na Igreja Matriz de Alvadia, no dia 12 de janeiro, um espetáculo de música clássica.

A interpretação da soprano Alexandra Costa acompanhada ao violino por Flávio Aldo e ao piano Tiago Ferreira foi muito bem recebida pelo público.

Tratou-se de uma iniciativa inédita, neste ponto do concelho, que contou com a organização do Município de Ribeira de Pena, em parceria com a Junta de Freguesia de Alvadia. É intenção do atual executivo municipal garantir a todos os Ribeirapenenses o acesso à atividade cultural.

GRUPO VOCAL ANÇÃ-BLE EM CONCERTO DE ANO NOVO

O Grupo Vocal Ançã-ble apresentou, no dia 13 de janeiro, um Concerto de Ano Novo, na Igreja Matriz do Divino Salvador, em Ribeira de Pena.

Sob direção de Pedro Miranda, o grupo de Ançã, Coimbra, proporcionou um espetáculo dedicado à Música Sacra que incluiu temas de autores portugueses e estrangeiros. O “Ave Maria” de Domenico Bartolucci e o “Nós vimos a sua glória” de Pedro Miranda foram algumas das músicas que se fizeram ouvir pelas imponentes vozes.

A organização deste evento esteve a cabo do Município de Ribeira de Pena e da Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário