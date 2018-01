Comemoração dos 30 anos da AAUTAD marca segundo mandato de António Vasconcelos

António Vasconcelos, aluno de gestão, tomou posse pela segunda vez como presidente da direção da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Com uma equipa renovada, o dirigente académico aposta na comemoração dos trinta anos da Associação Académica como uma forma de “celebrar o compromisso de uma associação de estuantes para estudantes”.

No seu discurso de tomada de posse, António Vasconcelos salientou que festejar o aniversário da AAUTAD, que nasceu a 24 de fevereiro de 1988, representa “celebrar todas as histórias contadas e por contar, é festejar as lutas ganhas, as reuniões e as noites mal dormidas, é também celebrar a amizade”.

“Este ano iremos marcar com diversas ações e atividades, os trinta anos desta associação, como forma de projetar o trabalho que tem vindo a ser feito em prol do estudante ao longo destas três décadas, enfatizando também tosos os elementos que, direta ou indiretamente, ajudaram a construir a história desta associação”, destacou António Vasconcelos.

O presidente da AAUTAD, neste seu segundo mandato à frente dos destinos da maior associação cultural, desportiva e recreativa da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, pretende consolidar o Departamento de Formação Pedagógica e Profissional”, carregando na tónica da “qualidade”, de forma a que este departamento desenvolva o enorme potencial que apresenta.

No seu discurso, António Vasconcelos, sublinhou ainda a necessidade premente que Vila Real tem de um novo pavilhão multiusos para conseguir abarcar as “capacidades desportivas, culturais, recreativas e sociais, não apenas da academia como também da própria cidade”.

Outro objetivo passa também pro “consolidar e aumentar” o número de estudantes a praticar desporto formal e informal. O dirigente académico sublinhou que no ano passado a AAUTAD conseguir colocar 386 atletas a competir nos campeonatos universitários, tendo culminado no alcance de vinte e duas medalhas.

A AAUTAD pretende também fortalecer a ligação e colaboração com os núcleos de estudantes e secções autónomas, que têm um “papel preponderante na formação dos alunos”, através do Departamento de Apoio a Núcleos e Secções.

