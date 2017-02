Colisão entre autocarro e ligeiro no IP4 provoca um ferido grave

Uma colisão frontal entre um autocarro e uma viatura ligeira provocou, ontem à noite, um ferido grave. O acidente aconteceu por volta das 20.50 horas, no Itinerário Principal 4 (IP4), junto ao nó de Parada de Cunhos.

“O veículo ligeiro despistou-se e colidiu violentamente com o autocarro, que circulava na direção oposta, no sentido Amarante – Vila Real”, explicou o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos. O ocupante da viatura ligeira teve de ser desencarcerado e foi encaminhado para o hospital de Vila Real com ferimentos “considerados graves”.

O autocarro da empresa Rodonorte transportava 12 passageiros, mas nenhum dele sofreu ferimentos, assim como o motorista. As operações de socorro envolveram 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

Deixe o seu Comentário

Comentário