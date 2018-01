Clube Douro Mágico debate os desafios e oportunidades do empreendedorismo na região

No âmbito do Projeto “Douro em Movimento, Aldeias com Vida”, a Douro Generation – Associação de Desenvolvimento e a Rede de Aldeias Vinhateiras do Douro vão promover um conjunto de 5 Encontros para debater várias temáticas, tendo como principal objetivo “promover o empreendedorismo na região”.

Esta ação insere-se num conjunto de atividades que visam contribuir para a “preservação, valorização e promoção do Alto Douro Vinhateiro e das Aldeias Vinhateiras do Douro”, numa perspetiva de maior desenvolvimento da região e das comunidades que nela vivem e trabalham.

O primeiro encontro terá lugar no dia 11 de janeiro, no Museu do Douro, tendo por tema “Turismo 2027- Desafios e Oportunidades” onde se pretende abordar a Estratégia do Turismo 2027 e, numa Mesa Redonda que se seguirá, debate-se o tema, procurando respostas para as seguintes questões:”Como estimular e promover o empreendedorismo na área do turismo na região do Douro? Quais as oportunidades?Quais são os fatores bloqueadores e como os ultrapassar?”

Dos oradores fazem partes elementos do Turismo de Portugal, da PriceWaterCoopers, Vidago Palce, Douro Azul e Taylor´s. Nos encontros seguintes, sempre a decorrer no Museu do Douro (Régua) ou no Regia Douro Park (Vila Real) vão debater-se outros temas ligados às Indústrias Criativas, Agrobussiness, o Vinho e o Empreendedorismo.

