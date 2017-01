Circuito Internacional de Vila Real vai ter dois fins-de-semana de corridas

A edição de 2017 do Circuito Internacional de Vila Real vai disputar-se em dois fins-de-semana. O primeiro será 24 e 25 de Junho e o segundo a 8 e 9 de Julho. No primeiro fim-de-semana realiza-se o World Touring Car Championship (WTCC), o European Touring Car Cup (ETCC), o Campeonato Nacional de Clássicos de Circuitos até 1300 e o Campeonato Nacional de Clássicos de Circuitos mais de 1300.

Isto permite dar resposta aos pedidos dos pilotos dos Campeonatos Nacionais de Clássicos para separar os dois campeonatos, o que possibilita receber um maior número de inscritos e melhorar as condições de segurança em pista.

No segundo fim-de-semana, regressa uma categoria internacional de fórmulas a Vila Real, com a vinda da Fórmula 4, acompanhada pelo TCR Ibérico (onde se inclui o Campeonato Nacional de Viaturas de Turismo), o Campeonato Nacional Legends e do troféu Super 7 by Kia e um Festival de Motos.

