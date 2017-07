Circuito de Vila Real: Francisco Mora e Francisco Abreu em destaque no TCR

No Campeonato Nacional de Velocidade Turismos (CNVT) TCR Portugal, Francisco Mora (Seat Leon TCR) e Francisco Abreu (VW Golf GTI TCR) foram os vencedores das corridas disputadas em Vila Real no passado domingo.

A primeira corrida teve na pole position Francisco Mora e ficou marcada pela intervenção por variadas vezes do safety car. Logo na primeira volta um toque entre José Pedro Faria (KIA Ceed TCR) e o piloto de Vila Real Edgar Florindo (SEAT Leon TCR) levou à primeira interrupção da corrida para reparação da zona do circuito que ficou afetada. No reinício da corrida, após retirada do safety car, Francisco Marrão (Seat Leon MK2), também de Vila Real, embate na chicane do final da reta da meta e a tentativa “apressada” de retirada do carro do local só criou mais dificuldades, sendo que a corrida foi novamente interrompida. No mesmo local, logo de seguida, acabaria por bater também João Carvalho (Seat Leon DSG) e o piloto da casa, sem conseguir desviar-se, Manuel Pedro Fernandes (Seat Leon TCR) não consegui evitar o choque com o seu rival e a corrida voltou a ser interrompida. Na altura Rafael Lobato (Audi RS3 LMS) rodava na segunda posição e era visivelmente mais rápido do que Mora mas o restante tempo de corrida não permitiu muito mais e este conseguiu resistir ao piloto da casa que acabou no segundo lugar, com Francisco Abreu a fechar o pódio. A estreante Rita Graça (Seat Leon MK2), piloto também da casa, acabou no quinto lugar e foi o melhor dos TCR 2.

De tarde disputou-se a segunda corrida sem Manuel Gião, com problemas no seu Seat Leon TCR, e sem João Batista que não conseguiu reparar o seu Kia. Francisco Abreu, que saiu da pole position, ficou na frente de Mora e de Gustavo Moura (Seat Leon TCR). Depois de algumas voltas com estas posições Patrick Cunha, que recebeu nesta corrida o Audi RS3, chega à terceira posição e César Machado, que recebeu o Seat de Manuel Pedro Fernandes, chega à quarta posição. João Sousa, piloto de Vila Real, na dupla com Rita Graça terminou na sétima posição, sendo o melhor dos TCR 2. Francisco Marrão e Nuno Batista, que recebeu o Seat de Edgar Florindo, terminaram nas posições seguintes.

O Campeonato Nacional de Velocidade Turismos (CNVT) TCR entra agora em período de férias, com esta competição a regressar ao activo para disputar uma ronda quádrupla no Circuito de Braga, a 2 e 3 de Setembro.

António Viamonte Rodrigues (texto e foto)

Deixe o seu Comentário

Comentário