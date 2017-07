Circuito de Vila Real: autarquia está de parabéns

Ontem, dia 9 de Julho, logo no final das segundas corridas no Circuito de Vila Real, ouviram-se muitos elogios à acção da Câmara de Vila Real, pela organização posta em marcha.

E esses elogios vieram de muitas pessoas que assistiram durante o dia as várias provas, mas também de outras que nem sequer morrem de amores pelas corridas ou sequer estiveram no Circuito.

Os elogios prendem-se com a limpeza das zonas onde os expectadores se encontravam, com a passagem contínua de trabalhadores que precediam à limpeza da zona, recolhendo todo o tipo de lixo.

Mas esses elogios também se estenderam à forma rápida com foram reabertos os sectores mais importantes do circuito. Minutos após o final das corridas, dezenas de funcionários da Câmara e outros trabalhadores procederam à retirada dos blocos de cimento, permitindo a passagem de todos quantos tinham necessidade de circular, para se deslocarem para as suas casas.

A isto chama-se organização e preocupação com as pessoas. Daí os parabéns merecidos ao executivo camarário que tudo previu, de forma a incomodar o menos possível todos quantos tinham de se deslocar na zona circundante do circuito.

Deixe o seu Comentário

Comentário