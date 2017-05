Cimeira Ibérica: Mariano Rajoy recomendou visita a Vila Real

A Cimeira Ibérica realizada em Vila Real terminou hoje com os dois chefes dos governos de Portugal e Espanha, António Costa e Mariano Rajoy, a afirmarem o reforço da cooperação transfronteiriça em áreas como o emprego, energia, defesa, infraestruturas e ambiente. No twitter, o chefe do Governo de Espanha deixou uma mensagem dirigida a Vila Real. “Recomendo a visita a esta localidade acolhedora. Magnifica recepção por parte de alunos de Vila Real. Um prazer cumprimentá-los e partilhar este momento com eles”, escreveu.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, afirmou que foi “uma grande honra aqui acolher a Cimeira Ibérica”. “Para além da sua riqueza cultural, Vila Real é caracterizada também por uma população altamente qualificada e pela sua localização privilegiada no contexto nacional e ibérico. A sua equidistância a todo o norte de Portugal e Espanha faz dela a ponte entre o litoral e o interior nacionais e uma das portas de entrada no mercado Ibérico”, escreveu numa mensagem partilhada nas redes sociais.

