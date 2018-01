CIM Douro apresentou candidatura ao PROVERE

Os municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro – CIMDOURO, aprovaram, em reunião extraordinária realizada no passado dia 24 de janeiro, a apresentação de candidatura à segunda fase dos Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos – PROVERE.

Esta decisão, apesar do montante destinado ao programa não ir ao encontro das expetativas dos municípios, permitirá candidatar a região a um programa cujo objetivo passa por promover territórios de baixa densidade, caracterizados pela escassez de recursos empresariais e de capital humano, com apoios a investimentos estruturados e que envolvem, obrigatoriamente, empresas, mas também entidades da Administração Pública, como as Câmaras Municipais, associações empresariais e de desenvolvimento local e regional, entre outras. A formalização deste consórcio de entidades passa pela implementação de um programa de ação, assente no pressuposto de que a fragilidade institucional dos territórios de baixa densidade pode ser ultrapassada por uma lógica de rede e parcerias devidamente organizadas e estruturadas, permitindo ganhos acrescidos face aos que se obteriam através da mera soma de iniciativas individuais e isoladas.

Para a região esta será uma ferramenta com uma componente transversal, procurando, de uma forma muito rápida, corrigir algumas das assimetrias sentidas em pleno Património Mundial da Humanidade.

Este programa do NORTE 2020 permitirá ainda, através da parceria com o Turismo de Portugal no apoio à formalização das candidaturas e no financiamento de dois importantes projetos para a região, no âmbito da dinamização turística da mesma, com o desenvolvimento de material promocional ou sinalética, e que incentivem planos de marketing e atividades turísticas, artesanais e de desenvolvimento de produtos tradicionais.

O prazo para a apresentação das candidaturas decorre até 5 de março, prevendo-se que os projetos apresentados sirvam também de âncora a outros projetos de desenvolvimento da região.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário