Ciclo de conferências discute “Uma sociedade decente em tempos de Trump”

O ciclo de conferências “Portugal e os caminhos do futuro” regressa ao CAISDAVILLA, Vila Real, para a primeira intervenção do ano. No dia 10 de fevereiro, pelas 20 horas, o tópico que se debate à mesa domina a atualidade mundial e tem sido alvo das mais diversas críticas e pontos de vista: “Uma sociedade decente em tempos de Trump”.

A iniciativa contará com a intervenção do Professor Eduardo Paz Ferreira, figura de referência do mundo da advocacia, do ensino do Direito, da área fiscal e das finanças públicas, do meio financeiro, da política externa e da intervenção cívica. É Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Presidente do Instituto Europeu e Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal. A partir do seu livro “Por uma Sociedade Decente” irá discorrer sobre os tempos difíceis e perigosos que se avizinham.

O Embaixador Francisco Seixas da Costa, uma das vozes mais reconhecidas em Portugal em matérias internacionais, partilhará a sua visão sobre o tema. Entre 2009 e 2013 foi Embaixador de Portugal em França, função de diplomata que exerceu, aliás, em diversos outros países entre 1975 e 2013. De 1995 a 2001, exerceu também funções políticas como Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. O debate será moderado por Pedro Seixas Silva, da sociedade de advogados Cavaleiro & Associados.

Integrado no ciclo de conferências “Portugal e os caminhos do futuro”, organizado pelo CAISDAVILLA em parceria com a sociedade de advogados Cavaleiro & Associados, esta é uma iniciativa que reúne no CAISDAVILLA figuras públicas portuguesas para discutir com a comunidade temas estruturantes da sociedade. A anteceder o debate, o CAISDAVILLA apresenta um jantar com menu concebido pelo chefe Daniel Gomes.

