CHTMAD regista aumento de atividade assistencial em 2017

O Centro Hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro – CHTMAD, E. P.E registou, em 2017, um aumento dos seus indicadores de produtividade relativamente ao período homólogo do ano anterior, nomeadamente pelo aumento do número de consultas e de cirurgias realizadas neste Centro Hospitalar.

Em 2017, a melhoria da produtividade assistencial traduziu-se no aumento total do número consultas, tendo sido realizadas, 310.050 consultas (+3.1%), sendo que nas primeiras houve um aumento de 3.0% e nas subsequentes de 3.2%.

Nas cirurgias programadas totais os resultados foram, também, positivos. Durante o ano de 2017, foram realizadas 15.845 cirurgias (+16.1%), sendo que na cirurgia convencional houve um aumento de 2.1% e na ambulatória 25.8%. Nas cirurgias urgentes existiu, igualmente, a melhoria dos indicadores com um aumento de 3.3%.

No Hospital de Dia houve, igualmente, o aumento significativo da produção em mais 22.3%, incluindo as sessões de radioterapia que aumentaram em 22.6% e as sessões de hemodiálise com um crescimento de 2.3%. Os episódios de urgências diminuíram em 2.1%.

O Conselho de Administração sabe que a melhoria dos indicadores de produtividade deve-se, sobretudo, à dedicação e profissionalismo de todos os seus colaboradores, sem os quais não seria possível este processo de melhoria e mudança.

