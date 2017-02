CHTMAD promove conferência “Eutanásia vs distanásia”

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) vai promover, no próximo dia 24 de fevereiro, no auditório da Unidade Hospitalar de Vila Real, uma conferência dedicada ao tema “Eutanásia vs distanásia”. A iniciativa destina-se a todos os colaboradores do CHTMAD.

Programa

10:30 – painel 1: Prática Clínica

Teresa Sarmento (Serv. Oncologia CHTMAD)

11:00 – painel 2: Ética Médica

Rui Nunes (Professor Catedrático Faculdade Medicina do Porto)

11:30 – painel 3: Enquadramento Jurídico

Stela Barbas (Professora Auxiliar Universidade Autónoma de Lisboa)

12:00 – painel 4: Cuidados Paliativos

Anabela Morais (Serv. Medicina Interna CHTMAD)

12:30 painel 5: Discussão

