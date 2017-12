A Silhueta Feminina do Douro – Arte, Erotismo e Douro é o tema da exposição que será inaugurada no 1º de Dezembro, às 16 horas, no Palácio de Mateus. Os quadros são de 18 artistas. Chi Pardelinha, a artista «vila-realense» expõe juntamente com outros 17 artistas. É curador da exposição António Franchini. Obs: o quadro que aqui figura não será o exposto)

Deixe o seu Comentário

Comentário