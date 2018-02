Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos organiza seminário no Régia-Douro Park

O Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos – CNCFS organiza um Seminário, em parceria com o Régia-Douro-Park, em Vila Real, no âmbito do projeto Portugal Nuts, sob o tema “Oportunidades e desafios no setor dos frutos secos”, no dia 9 de fevereiro, pelas 11h, no polo Régia-Douro Park, contando com a presença de Nuno Augusto, diretor geral.

O seminário tem como objetivo o reforço da capacitação empresarial das PME da região NUTII Norte para o desenvolvimento de processos de inovação, estimulando o trabalho em rede através da criação de comunidades de inovação assentes na estratégia regional de especialização inteligente (RIS3), da ligação das empresas ao ensino superior, do desenvolvimento de projetos inovadores, com vista ao desenvolvimento de novos bens e serviços, ao aumento da produtividade e capacidade de criação de valor.

Esta é mais uma iniciativa do CNCFS no âmbito da promoção da fileira dos frutos secos em Portugal, numa divulgação do conhecimento em estreita ligação com os agentes da fileira.

