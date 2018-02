Centro de investigação na área da Agricultura de Precisão ficará instalado em Vila Real

Foi anunciado na passada sexta-feira pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, a assinatura de um protocolo que permitirá a instalação em Vila Real de um Centro Fraunhofer. Este anuncio aconteceu durante a visita do Primeiro-ministro António Costa e do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, inserida roteiro do Conhecimento e da Inovação. Na UTAD foi ainda lançado um Laboratório Colaborativo na área da vinha e do vinho, numa parceria entre a ADVID – Associação Desenvolvimento Da Viticultura Duriense e a FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia e foram inauguradas as instalações da Escola Superior de Saúde da UTAD.

A Fraunhofer-Gesellschaft é a maior organização de investigação da Europa, com um orçamento de cerca 2 mil milhões de euros, uma equipa de cerca de 25 mil pessoas distribuídas em mais de 80 centros, incluindo 69 Institutos Fraunhofer na Alemanha (e um centro em Portugal, no Porto). Com efeito, trata-se da mais prestigiada instituição de investigação aplicada da Alemanha, cuja atividade está centrada em domínios da aplicação de sistemas e tecnologias aos vários domínios da economia. Muita da solidez e avanço tecnológico da indústria alemã tem por base a investigação aplicada realizada em parceria com o Instituto Fraunhofer.

O novo Centro, que ficará instalado em Vila Real, trabalhará na área da “Agricultura de Precisão”. Esta proposta reforçará a criação emprego qualificado na região e colocará Vila Real e a UTAD numa rede mundial de conhecimento e investigação. Foi determinante a verificação de que a UTAD e a autarquia, através do Parque de Ciência e Tecnologia – Regia Douro ParK, dispõem de instalações e massa crítica para alavancar este pólo, localizado numa região que dispõe de diversas quintas que podem constituir-se como “laboratórios vivos” para testar soluções inteligentes.

A localização deste centro foi considerada, pelo Ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, como estratégica para Portugal, tendo realçado também a importância deste centro para “a afirmação internacional da UTAD”, salientando que este é “um passo decisivo na densificação do território, criando emprego com o conhecimento”.

O reitor da UTAD considera que esta aposta vai reforçar a densificação da região em emprego qualificado e promover o desenvolvimento de tecnologias para a agricultura de precisão. Pode ainda ser um acelerador ímpar nas áreas da modelação e adaptação às alterações climáticas, do uso eficiente da água, da viticultura inteligente, entre outros domínios, contribuindo para uma maior sustentabilidade do território.

A Fraunhofer-Gesellschaft é a maior organização de investigação aplicada na Europa, tem uma equipa de cerca de 25 mil pessoas distribuídas em mais de 80 centros de investigação no mundo, incluindo 69 Institutos na Alemanha. Trata-se da mais prestigiada instituição de investigação aplicada da Alemanha, cuja atividade é centrada em domínios da aplicação de sistemas e tecnologias aos vários domínios da economia.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário