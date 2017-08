CDS entrega listas aos órgãos autárquicos de Vila Real

Os candidatos do CDS entregaram hoje, pela manhã, as listas aos órgãos autárquicos do concelho de Vila Real no tribunal de Vila Real. O CDS concorre à Câmara e Assembleia Municipais e apresenta-se a votos em onze freguesias de Vila Real. As listas contam com uma participação significativa de independentes, uma representatividade de mulheres próxima da paridade (42%) e uma forte presença de jovens. O CDS cresceu em número de listas e candidatos face às últimas eleições, confirmando assim a tendência de crescimento que tem vindo a verificar-se.

Joana Rapazote realça a determinação dos candidatos, pessoas muito válidas e com muita capacidade para fazer mais e melhor por Vila Real. A cabeça de Lista à Câmara Municipal destaca ainda que as equipas que vão a votos pelo CDS são dinâmicas e têm como prioridade o desenvolvimento de Vila Real. Os candidatos estão focados em contribuir activamente para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, propondo-se a prestar um serviço público de rigor e com transparência.

Câmara Municipal de Vila Real

Joana Rapazote

Jorge Pinho

Armando Figueiredo

Bernardete Lameira

Rui Macieirinha

João Paulo Magalhães

Joana Cerca

Nuno Lopes

Tiago Montes

José Costa

Maria de Lurdes Elias

Cid Gomes

Assembleia Municipal de Vila Real

Patrique Alves

Assembleias de Freguesia:

Abaças – Rui Couto

União das Freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã – Alfredo Rego

União das Freguesias de Borbela e Lamas de Ôlo – Ivo Sousa

Campeã- Manuel Portela Martins

União das Freguesias de Constantim e Vale de Nogueiras – Nuno Lopes

Lordelo – Armindo Teixeira

Mateus – Carla Mourão

União das Freguesias de Mouçós e Lamares – Ricardo Costa

União das Freguesias de Nogueira e Ermida – Vítor Nascimento

Parada de Cunhos – Luís Teixeira

Vila Real – Conceição Pinho

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário