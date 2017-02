CARNAVAL EM VILA REAL – II

CARNAVAL EM VILA REAL

Desfiles de foliões encheram as ruas da cidade.

O Carnaval em Vila Real, cidade onde não havia grande tradição de desfiles organizados, tem vindo a ganhar vida e pujança bem visível quer no dia do desfile das crianças das escolas, na sexta-feira, quer no passado domingo, dia 26 de fevereiro, com a realização do Corso de Carnaval, promovido pelo Município de Vila Real, com o apoio das Juntas de Freguesia e Coletividades Aderentes. O corso saiu do Regimento de Infantaria nº13, por volta das 15h30, seguindo pela Avenida Aureliano Barrigas, Recta das Boxes e Avenida 1º de Maio até à Avenida Carvalho Araújo.

Deixe o seu Comentário

Comentário