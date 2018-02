Carnaval e Início de Aulas celebrado em grande pela AAUTAD

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) anunciou a realização de dois eventos festivos, que vão marcar o início do segundo semestre, trata-se da do Arraial de Início de Aulas e o já tradicional Arraial de Carnaval.

Ambos os eventos gozam já de tradição na academia transmontana, no entanto, este ano vão sofrer algum as alterações, que pretendem melhorar o conforto dos participantes, proporcionando-lhes um espaço “reajustado à dimensão do evento”.

António Vasconcelos, presidente da direção da AAUTAD, avançou que as duas festas vão realizar-se no mesmo recinto em que se realizam a semana Académica da UTAD e a Caloirada aos Montes, onde será colocada uma tenda que “não será igual nem do ponto de vista físico nem da dimensão daquela que é conhecida como a tenda dos outros eventos mencionados, mas terá condições melhores das que existiam no local anterior, o pavilhão da Nervir, uma vez que o próprio espaço exterior tem uma área superior”.

A Animação do evento vai ser ajustada à deliberação dos núcleos de estudantes, que por serem estruturas ainda mais próximas dos alunos, foram convidados a dar indicações do “sentir” dos estudantes, quanto às suas preferências.

No domingo, dia 11, realiza-se o Arraial de Início de Aulas, uma festa que pretende marcar o fim da época de exames e início do segundo semestre, e que se destina sobretudo ao público académico.

Já na segunda-feira, véspera de Carnaval, a AAUTAD realiza uma das maiores festas de toda a região transmontana.

“O carnaval da AAUTAD é já um marco não apenas em Vila Real, como em toda a região e este ano esperamos proporcionar também uma grande festa”, referiu o presidente da AAUTAD, que destacou ainda a “irreverência e originalidade” do Arraial da AAUTAD, que é marcado pelos trajes “muito imaginativos” dos foliões que poderão receber uma pulseira para a Semana Académica da UTAD, caso vençam o concurso de melhor traje da noite.

