Carnaval começa a 24 de fevereiro em Vila Real

A programação do Carnaval 2017 começa como é habitual com a realização do desfile do Carnaval Escolar, no dia 24 de fevereiro, a partir das 09h30. Centenas de crianças e jovens do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, NucliSol Jean Piaget Vila Real, Escola Profissional Nervir, Colégio Moderno de S. José, Infantário de Vila Real e Centro Social e Paroquial de Mateus, voltarão a percorrer a cidade, enchendo as ruas com a alegria, brilho e animação tão característicos desta época.

A festa continua no Domingo, dia 26 de fevereiro, com a realização do Corso de Carnaval, promovido pelo Município de Vila Real, com o apoio das Juntas de Freguesia e Coletividades Aderentes. O corso sairá do Regimento de Infantaria nº13, por volta das 15h30, e seguirá pela Avenida Aureliano Barrigas, Reta das Boxes e Avenida 1º de Maio até à Avenida Carvalho Araújo.

No dia 27, pelas 15h00, o Festival Aquático de Carnaval irá animar as Piscinas Municipais com a folia característica desta época. Neste mesmo dia, realiza-se mais um Arraial de Carnaval no Pavilhão de Exposições da Nervir, a partir das 23h00, uma iniciativa promovida pela AAUTAD em parceria com o Município.

Deixe o seu Comentário

Comentário