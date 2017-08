Terminou mais uma edição do Programa Campo de Férias – Verão em Movimento 2017, entre os dias 19 e 30 de Junho (1º Turno) de 3 a 14 de Julho (2º Turno) e 17 a 28 de Julho (3º turno).

Este evento foi destinado a crianças e jovens com idade compreendida entre os 6 e 16 anos, de ambos os sexos e teve a participação de cerca de 370 crianças/jovens nos 3 turnos realizados. Como novidade nesta edição, o Município de Vila Real em parceria com a COOPCUIDAR, prepararam um conjunto de atividades com a finalidade de incentivar e estimular o crescimento harmonioso e o bem-estar pessoal/social das crianças com necessidades especiais.

Durante dez dias úteis (por turno), procurou-se que as crianças tivessem contacto com um diversificado número de atividades desenvolvendo a sua criatividade, sem esquecer o desenvolvimento físico, com a prática de diferentes modalidades desportivas. Para além destas, os participantes puderam participar na atividade “Fauna e Flora”, nas Fisgas de Ermelo. Com esta atividade deu-se a conhecer aos participantes o Parque Natural do Alvão, através do percurso “Varzigueto/ Piócas de Cima” e proporcionou-se um banho nas águas cristalinas do Rio Ôlo. Durante a caminhada foram abordados vários temas, nomeadamente Geologia, Hidrologia e Clima, Habitantes, Flora, Fauna, História e Cultura.

Aos jovens participantes foi ainda proporcionada uma viagem ao ZOO da Maia, outra à praia do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, e também tiveram oportunidade de acampar no Natur Water Park e usufruir do melhor que a Natureza tem. O Município de Vila Real convidou ainda todos os pais a participar no Jantar Convívio, um momento de festa e de partilha. A festa iniciou-se com um churrasco, pelas 20h00, acompanhado de sobremesa trazida pelos pais. A animação, boa disposição e convívio continuou pela noite dentro.