Câmara de Murça apoiou aquisição de nova Ambulância de Socorro

A Câmara Municipal de Murça deliberou recentemente, um apoio financeiro extraordinário no valor de 45 mil euros, destinados para a aquisição de uma ambulância de socorro para os Bombeiros Voluntários de Murça.

A aquisição desta viatura vai permitir à corporação murcense melhorar a sua capacidade de resposta no socorro junto da população do concelho, com um serviço ainda mais rápido, apetrechado e renovado

Para José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal “este apoio surge no âmbito das competências no domínio da Segurança, Saúde Pública e Proteção Civil da autarquia. Esta aquisição vai colmatar necessidades de meios operacionais por forma a que esta corporação de bombeiros voluntários possa assegurar eficazmente as múltiplas e diversas solicitações em matéria de emergência e de socorro das populações”.

O autarca lembra a missão de serviço público de apoio às populações que a associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Murça tem desenvolvido.

