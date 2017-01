Câmara de Boticas entrou no novo ano com dívida zero

A Câmara Municipal de Boticas terminou o ano de 2016 com dívida zero, ou seja, à entrada para 2017 o Município tinha regularizadas todas as dívidas a terceiros, nomeadamente a fornecedores. Tal situação resulta, nas palavras do Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, de “uma gestão rigorosa e consentânea com a realidade financeira do Município, que nunca excede aquilo que pode gastar, sendo possível manter sempre equilibradas as suas finanças e honrar atempadamente os seus compromissos”.

De resto, sublinha o autarca, “o prazo médio de pagamento do Município de Boticas, reportado ao terceiro trimestre do ano passado, é de apenas 9 dias, sendo bem demonstrativo da excelência da gestão financeira levada a cabo pela Câmara Municipal, e que faz dela a Autarquia mais eficiente em termos financeiros do distrito”.

Para alcançar estes resultados tão positivos, e que permitiram que o Município entrasse no novo ano sem dívidas a fornecedores, também contribuiu o facto de a Autarquia não ter recorrido a empréstimos bancários nos últimos anos, ao mesmo tempo que tem vindo progressivamente a reduzir os encargos com juros.

Deixe o seu Comentário

Comentário