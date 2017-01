Câmara de Alijó entrega 250 mil euros ao movimento associativo concelhio

A Câmara Municipal de Alijó voltou a conceder apoio financeiro às associações do concelho, nomeadamente instituições particulares de solidariedade social, associações culturais, desportivas ou associações de bombeiros voluntários, o que já não acontecia há muitos anos.

Cumprindo o previsto no Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios e Apoios às Associações do Concelho de Alijó, foram entregues cerca de 250 mil euros às associações que, atempadamente, apresentaram as respetivas candidaturas em conformidade com o regulamento. Este apoio vai manter-se e já está previsto no Orçamento Municipal já aprovado.

A entrega deste apoio só é possível porque, nos últimos três anos, foi implementada uma gestão criteriosa que permitiu sair, gradualmente, do sufoco financeiro em que a autarquia se encontrava desde 2013. O presidente da Câmara Municipal, Carlos Jorge Magalhães, enalteceu o excelente trabalho realizado no último ano em prol da comunidade pelas instituições e associações do Concelho.

Salienta ainda o Presidente da Câmara que “é de inteira justiça reconhecer, publicamente, o papel ativo das Associações do Concelho apoiando-as, de todas as formas possíveis, mas também financeiramente”. Estas Associações, disse ainda, “relacionam-se com enormes franjas da sociedade e cooperam com a Câmara Municipal nas suas atividades tão diversas que potenciam um desenvolvimento integrado e harmonioso do Concelho contribuindo, ainda para a afirmação positiva do Município de Alijó na região, no país e mesmo no estrangeiro”.

