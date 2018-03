Boticas Trail: mais inclusivo e familiar em 2018

Acontecerá a 29 de abril a segunda edição do Boticas Trail, no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade, com a mesma organização do ano anterior, como resposta ao sucesso de 2017. Será reforçado o seu caráter inclusivo, adicionando um percurso para principiantes na corrida, entre inúmeras novidades.

Boticas apostou, em Abril de 2017, num evento desportivo vulgarmente designado de “trail running”. Contudo, a fórmula era nova, apostava sobretudo no conceito familiar e num programa desenhado para todos, atendendo a cada elemento da família, num local especial como o “Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade”. Sustentado numa organização tripartida entre a Associação Celtiberus (simultaneamente a promotora da iniciativa), Mauro Fernandes Events e Projeto Raízes, organizadores especializados nas atividades ao ar livre. Conhecedores da região e imbuídos de um sentido de missão, a região, as suas gentes, cultura e tradições elevaram as expectativas dos atletas, caminheiros e demais participantes e apoios. Não estavam enganados todos aqueles que acreditaram no projeto e apoiaram a iniciativa desde o primeiro momento, acreditando na diferenciação. Provou-se que a aposta era a certa e a missão, nobre e muito bem-recebida pelos participantes que consideraram um sucesso, incluindo dezenas de crianças entregues aos animadores, com jogos, insufláveis e inúmera animação. Estava dado o primeiro passo para a renovação do compromisso, mas seria pouco audaz para esta equipa se não fosse expectável a redefinição da missão.

O Barroso tem na sua essência, a natureza no seu estado puro e ainda respeitada, a sua história, cultura e tradições, que são prova da riqueza que os nossos antepassados souberam aproveitar, é uma dimensão da felicidade que todos nós deveríamos conhecer. Fica o convite para conhecer Boticas, um pequeno contributo para o seu bem-estar.

Esta iniciativa conta com o apoio do Município de Boticas que como sempre está disponível para estas iniciativas.

