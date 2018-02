Boticas recebeu delegação das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

A região do Barroso recebeu, de 14 a 16 de fevereiro, a visita de uma Delegação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que decorreu no âmbito da candidatura apresentada em conjunto pelos Municípios de Boticas e Montalegre, para a classificação do Barroso como território da UNESCO, através do Programa Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS).

A comitiva da FAO visitou, no Concelho de Boticas, o Museu Rural, produtores de fumeiro e explorações de produtores de carne Barrosã, a Cooperativa Agrícola de Boticas, o Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade e a aldeia preservada de Vilarinho Seco.

O processo de candidatura, que teve início em 2016, poderá estar concluído no próximo mês de março e se a decisão do Grupo de Aconselhamento Científico da FAO for favorável, o território do Barroso poderá ser reconhecido como Sistema de Património Agrícola de Importância Global (GIAHS) e passará a ser a primeira região portuguesa a obter essa designação.

De realçar que a nível mundial atualmente existem 47 regiões identificadas como GIAHS, sendo que apenas duas são Europeias.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acredita que “o Barroso vai ser comtemplado com esta distinção, passaremos a ser a única região portuguesa a alcançar tal feito e isso deixa-nos a todos orgulhosos da nossa terra”.

Recorde-se que este programa tem como finalidade valorizar a cultura, paisagem e a gastronomia local a nível nacional e mundial.

