Boticas: modernização do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro

A Câmara Municipal de Boticas procedeu à reabilitação, beneficiação e modernização dos espaços e equipamentos escolares do Agrupamento Gomes Monteiro, através do projeto financiado pelo NORTE 2020 – EIXO PRIORITÁRIO 8 – Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida, OT10 – Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida, com um investimento total elegível de 247.635,00€ e uma comparticipação FEDER de 210.489,75€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.

O projeto permitiu corrigir problemas de construção existentes na escola, melhorar as condições de conforto, segurança e acessibilidade, adequar espaços letivos e não letivos e modernizar os respetivos equipamentos, garantir a eficiência energética dos edifícios de modo a reduzir custos, entre outros aspetos.

Para além da requalificação dos edifícios, a autarquia adquiriu material didático e equipamentos informáticos para modernizar as instalações com sistemas de base tecnológica de última geração.

Esta modernização abrangeu a instalação e configuração de 10 quadros interativos, acompanhados pelos respetivos computadores portáteis e software, que funcionam em modo touch, com caneta e escrita manual à semelhança do que acontece com quadro tradicional.

Além disso, foram instalados e configurados 100 terminais cliente, 6 servidores e respetivo software, que permitiram equipar salas, laboratórios e outros espaços do estabelecimento de ensino.

A execução deste projeto permitiu melhorar as necessidades pedagógicas bem como a integração e inclusão social dos alunos, garantindo uma escola promotora de igualdade de oportunidades e, simultaneamente, preventiva de abandono escolar.

