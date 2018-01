Boticas: entregues prémios do 2º Concurso de Montras de Natal

Foram conhecidos na passada segunda-feira, dia 22 de janeiro, os vencedores do 2º Concurso de Montras de Natal, uma iniciativa organizada pela Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, com o apoio da Câmara Municipal.

O Prémio de Melhor Montra foi atribuído à “Boutique Cristela” sendo que o 2.º lugar foi concedido ao Café “A Cave” e o 3º e último lugar foi para o salão “DS Cabeleireiros”. Quanto ao Prémio de Melhor Rua foi atribuído à Rua do Mercado. Os vencedores foram premiados com Cheques-Compra para serem utilizados no comércio tradicional.

Aos restantes participantes foram atribuídas menções honrosas por se associarem à iniciativa, que teve como objetivo principal a dinamização do comércio local através da participação ativa dos proprietários dos estabelecimentos comerciais sediados na vila de Boticas.

A entrega dos prémios esteve a cargo do Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, do Presidente do júri do concurso, arqº Artur Afonso, do Presidente da Mais Boticas Boticas, Paulo Aleixo, e do secretário geral e tesoureiro da associação, Rui Jorge Rodrigues e Luís Gomes, respetivamente.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, elogiou “a elevada participação e a forma dedicada com que os proprietários aderiram ao concurso e dinamizaram o comércio local, contribuindo para dar ainda mais cor e vida à época natalícia e dinamizar o concelho de Boticas”.

