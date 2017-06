Bombeiros Voluntários de Boticas celebram 46º aniversário

Comemorou-se no passado domingo, dia 4 de junho, o 46º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas (AHBVB). A celebração teve início com o hastear da bandeira nacional e a romagem ao cemitério, para homenagem a bombeiros e dirigentes já falecidos. Seguiu-se a habitual formatura, que contou com a presença de representantes de entidades e instituições locais, regionais e nacionais de Proteção Civil, bem como familiares, amigos e sócios da Associação Humanitária botiquense, durante a qual tiveram ainda lugar as promoções de três bombeiros da corporação.

De seguida decorreu a inauguração das obras de beneficiação e requalificação do quartel comparticipadas pela IBERDROLA, ao abrigo do programa de compensações financeiras atribuídas no âmbito da construção da barragem do Alto Tâmega. O descerramento da placa foi feito pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, e pela responsável ambiental do Projeto Tâmega da IBERDROLA, Sara Hoya.

A cerimónia, que decorreu no salão nobre do quartel e que precedeu a celebração eucarística, contou ainda com a presença do Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS), Álvaro Ribeiro, do representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante José Fernandes, e do Presidente da Federação Distrital dos Bombeiros de Vila Real, José Pinheiro. As comemorações ficaram ainda marcadas pela bênção de uma nova Ambulância de Transportes Múltiplos (ABTM), apadrinhada a título póstumo por Olímpio Pires André, ex-presidente da Junta de Freguesia de Boticas que desempenhou também funções directivas nos Bombeiros de Boticas.

A aquisição de mais uma viatura vem, segundo o Presidente da AHBVB, Fernando Queiroga, “contribuir para um melhor e mais eficiente apoio às populações, permitindo que as deslocações até aos serviços de saúde sejam mais rápidas e menos cansativos. Temos recebido inúmeras solicitações, tornando-se fundamental mais esta viatura para podermos dar uma resposta à altura das necessidades da população”. Fernando Queiroga informou ainda que em 2017, “só em termos de saúde foram realizados mais de 37 mil serviços, perfazendo perto de 500 mil quilómetros percorridos”. A propósito desta aquisição, que contou com a comparticipação da Câmara Municipal, o Presidente recordou que “desde que tomamos posse em 2005, há 12 anos, portanto, já adquirimos 14 novas viaturas, entre carros de incêndio e de saúde, o que nos permitiu renovar o parque automóvel e ter atualmente uma frota capaz de dar resposta às necessidades”.

