BE prepara concentração junto ao balcão dos CTT da Araucária

O Bloco de Esquerda (BE) de Vila Real vai organizar uma concentração junto aos CTT da Araucária nesta segunda-feira, às 14h30, com a presença da deputada Maria Manuel Rola, na sequência do anúncio de encerramento deste posto.

“A administração dos CTT prepara-se para encerrar 22 estações pelo país. Os CTT são uma empresa estratégica para o país, que sofreu um golpe profundo com a privatização. Desde esse momento, os problemas avolumaram-se: o serviço universal de distribuição, os postos de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras, as necessidades dos cidadãos”, referiu o partido.

“O encerramento de estações dos CTT é, e sempre foi, uma forma de votar ao abandono muitos locais e de complicar a vida de todos e todas que necessitam deste serviço. O exemplo mais gritante é o da população idosa, que depende dos CTT para receber a sua pensão ou reforma e para pagar as suas contas, num serviço que é visto como sendo de proximidade. Para milhares de pessoas essas valências são colocadas em risco. Esta é uma estratégia ruinosa, prosseguida pela administração dos CTT, que recentemente deu a conhecer o seu plano de despedimento de quase mil trabalhadores e trabalhadoras durante este ano. A distrital do Bloco de Esquerda de Vila Real repudia esta decisão e mantém a luta por um serviço dos CTT público e de qualidade, apelando à imediata anulação desta decisão”, considerou o BE.

